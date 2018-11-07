Сегодня вступил в силу новый порядок в налоговой отчетности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Утвержден новый Порядок предоставления справки об отсутствии задолженности по платежам. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Одесской области, передает УНН.
“Приказом Министерства финансов Украины от 3 сентября 2018 года № 733 утвержден Порядок предоставления справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, вступает в силу 7 ноября 2018 года”, — говорится в разъяснении фискальной службы.
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В целом процедура предоставления справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, осталась такой же, как и была раньше, но новым Порядком, в отличие от предыдущего, предусмотрено:
— осуществление проверки наличия/отсутствия не только налогового долга, но и недоимки по уплате единого взноса и другой задолженности, по платежам (в том числе рассроченных, отсроченных, реструктуризированных), контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы;
— предоставление справки в электронной форме через приватную часть электронного кабинета с соблюдением требований Законов Украины “Об электронных документах и электронном документообороте” и “Об электронных доверительных услугах”;
— полномочия по осуществлению мероприятий, направленных на погашение налогового долга, возложены на контролирующие органы по основному месту учета плательщика, которые отвечают за процесс предоставления справки;
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— возможность подписания справки не только руководителем и его заместителем, но и уполномоченным лицом контролирующего органа.
Напомним, сегодня в Украине начинает действовать электронная подпись.