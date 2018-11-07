Сегодня вступил в силу новый порядок в налоговой отчетности

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107861 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115589 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153801 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147339 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137866 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128888 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173320 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118131 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141682 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

 • 12844 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Утвержден новый Порядок предоставления справки об отсутствии задолженности по платежам. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Одесской области, передает УНН.

“Приказом Министерства финансов Украины от 3 сентября 2018 года № 733 утвержден Порядок предоставления справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, вступает в силу 7 ноября 2018 года”, — говорится в разъяснении фискальной службы.

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В целом процедура предоставления справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, осталась такой же, как и была раньше, но новым Порядком, в отличие от предыдущего, предусмотрено:

— осуществление проверки наличия/отсутствия не только налогового долга, но и недоимки по уплате единого взноса и другой задолженности, по платежам (в том числе рассроченных, отсроченных, реструктуризированных), контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы;

— предоставление справки в электронной форме через приватную часть электронного кабинета с соблюдением требований Законов Украины “Об электронных документах и ​​электронном документообороте” и “Об электронных доверительных услугах”;

— полномочия по осуществлению мероприятий, направленных на погашение налогового долга, возложены на контролирующие органы по основному месту учета плательщика, которые отвечают за процесс предоставления справки;

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— возможность подписания справки не только руководителем и его заместителем, но и уполномоченным лицом контролирующего органа.

Напомним, сегодня в Украине начинает действовать электронная подпись.

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