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Відсьогодні в Україні починає діяти електронний підпис

Відсьогодні в Україні починає діяти електронний підпис

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Із сьогоднішнього дня громадяни України зможуть користатися електронним підписом при укладанні контрактів і користуванні державними онлайн-сервісами. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Цей закон, який вступає сьогодні в силу, дає абсолютно новий широкий спектр ідентифікацій для громадян і українського бізнесу. Цей кваліфікований електронний підпис, який починає діяти із сьогоднішнього дня, має таку ж юридичну силу, як і підпис, який проставляє людина на паперовому документі”, — зазначив чиновник.

За його словами, відсьогодні набуває чинності прийнятий рік тому закон про електронні довірчі послуги. Завдяки новим інструментам українці зможуть спростити контакти як із державними структурами, так і з комерційними підприємствами. Таким чином, держава розширила перелік послуг, які можна буде отримати онлайн, не виходячи з дому, користувачі ж отримають достовірну ідентифікацію, яка є визнаною в усьому цивілізованому світі, — вони зможуть укладати контракти із іноземними партнерами. Крім того, таким чином вони посилять захист укладених контрактів, а також зекономлять час на контактуванні з чиновниками. Також зможуть отримувати послуги на території ЄС.

“Фактично це імплементація України в європейський цифровий простір”, — уточнив міністр.

Як зазначив П.Петренко, вже зараз українці можуть використовувати такі системи ідентифікації, як mobile ID (послуга мобільної ідентифікації і електронного підпису, яка доступна всім власникам мобільних телефонів) і Банк ID. За допомогою такої системи українці зможуть користуватися всіма мобільними сервісами, які надає держава, — участь у тендерах, у приватизації, реєстрація в системі закладів освіти і охорони здоров’я тощо.

При цьому він зазначив, що наразі в Україні вже працює 421 електронний сервіс, і держава продовжує роботу над розширенням переліку таких послуг. Так, за його словами, наразі розробляються 561 такий сервіс — вони можуть бути доступні громадянам вже в наступному році.

Нагадаємо, вчора, 6 листопада, Президент Петро Порошенко підписав Закон України “Про електронні довірчі послуги”.

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