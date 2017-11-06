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Президент підписав закон "Про електронні довірчі послуги"

Президент підписав закон "Про електронні довірчі послуги"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко підписав Закон України “Про електронні довірчі послуги”, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Зазначається, що документ спрямований на реформування національної нормативної бази у сфері електронного цифрового підпису шляхом імплементації законодавства Європейського Союзу, розбудову єдиного простору довіри на основі системи електронних довірчих послуг.

Крім того, у Законі також визначені умови визнання в Україні електронних довірчих послуг, які надаються іноземними постачальниками, що забезпечить активний розвиток транскордонного співробітництва та інтеграцію нашої держави у світовий електронний інформаційний простір.

"Закон визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних, права та обов’язки суб’єктів правових відносин у цій сфері, порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також правові та організаційні засади здійснення електронної ідентифікації. Таким чином, врегульовуються відносини у сферах надання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації", - додали в прес-службі.

Зокрема, запроваджуються такі механізми, як електронна ідентифікація, електронний підпис, електронна печатка, електронна позначка часу, реєстрована електронна доставка, інтероперабельність тощо.

Крім того, Закон полегшує транскордонне використання онлайн-послуг, створює умови для безпечної електронної ідентифікації і автентифікації, а також взаємного визнання ключових компонентів транскордонних цифрових послуг, таких як електронна ідентифікація, електронні підписи, електронні документи та послуги, визначає основні принципи державного регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.

Документом також запроваджується адміністративна послуга щодо включення юридичних та фізичних осіб - підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги (ЕДП), до Довірчого списку, а також встановлюється порядок ведення такого списку. Крім того, визначається процедура незалежної оцінки відповідності для ЕДП та також можливість використання зазначеними особами у своїй діяльності як національних, так і міжнародних стандартів.

Закон № 2155-VIII, ухвалений Верховною Радою 5 жовтня 2017 року, набирає чинності через рік з дня його опублікування, крім статті 10, яка набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

Нагадаємо, 5 жовтня Верховна Рада ухвалила відповідний урядовий закон "Про електронні довірчі послуги" 240 голосами.

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