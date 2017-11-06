Президент подписал закон "Об электронных доверительных услугах"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53477 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121335 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104724 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107414 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106185 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 98224 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104757 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102367 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144394 просмотра

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Актуальное
Президент подписал закон "Об электронных доверительных услугах"

Президент подписал закон "Об электронных доверительных услугах"

Киев  •  УНН

 • 52082 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "Об электронных доверительных услугах", передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что документ направлен на реформирование национальной нормативной базы в сфере электронной цифровой подписи путем имплементации законодательства Европейского Союза, развитие единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг.

Кроме того, в Законе также определены условия признания в Украине электронных доверительных услуг, предоставляемых иностранными поставщиками, обеспечит активное развитие трансграничного сотрудничества и интеграции нашего государства в мировое электронное информационное пространство.

"Закон определяет правовые и организационные основы предоставления электронных доверительных услуг, в том числе трансграничных, права и обязанности субъектов правовых отношений в этой сфере, порядок осуществления государственного надзора (контроля) за соблюдением требований законодательства в сфере электронных доверительных услуг, а также правовые и организационные основы осуществления электронной идентификации. Таким образом, регулируются отношения в сферах предоставления электронных доверительных услуг электронной идентификации", - добавили в пресс-службе.

В частности, вводятся такие механизмы, как электронная идентификация, электронная подпись, электронная печать, электронная отметка времени, регистрируемая электронная доставка, интероперабельность и тому подобное.

Кроме того, Закон облегчает трансграничное использование онлайн-услуг, создает условия для безопасной электронной идентификации и аутентификации, а также взаимного признания ключевых компонентов трансграничных цифровых услуг, таких как электронная идентификация, электронные подписи, электронные документы и услуги, определяет основные принципы государственного регулирования в сферах электронных доверительных услуг электронной идентификации.

Документом также вводится административная услуга по включению юридических и физических лиц - предпринимателей, которые намерены предоставлять электронные доверительные услуги (EPG), к Доверительного списка, а также устанавливается порядок ведения такого списка. Кроме того, определяется процедура независимой оценки соответствия ЭДП и также возможность использования указанными лицами в своей деятельности как национальных, так и международных стандартов.

Закон № 2155-VIII, принятый Верховной Радой 5 октября 2017, вступает в силу через год со дня его опубликования, кроме статьи 10, которая вступает в силу со дня опубликования этого Закона.

Напомним, 5 октября Верховная Рада приняла соответствующий правительственный закон "Об электронных доверительные услуги" 240 голосами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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