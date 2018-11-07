С сегодняшнего дня в Украине начинает действовать электронная подпись

“Этот закон, который вступает сегодня в силу, дает совершенно новый широкий спектр идентификаций для граждан и украинского бизнеса. Эта квалифицированная электронная подпись, который начинает действовать с сегодняшнего дня, имеет такую ​​же юридическую силу, как и подпись, которую проставляет человек на бумажном документе”, — отметил чиновник.

По его словам, с сегодняшнего дня вступает в силу принятый год назад закон об электронных доверительных услуг. Благодаря новым инструментам украинцы смогут упростить контакты как с государственными структурами, так и с коммерческими предприятиями. Таким образом, государство расширило перечень услуг, которые можно будет получить онлайн, не выходя из дома, пользователи же получат достоверную идентификацию, которая является признанной во всем цивилизованном мире, — они смогут заключать контракты с иностранными партнерами. Кроме того, таким образом они усилят защиту заключенных контрактов, а также сэкономят время на контактировании с чиновниками. Также смогут получать услуги на территории ЕС.

“Фактически это имплементация Украины в европейское цифровое пространство”, — уточнил министр.

Как отметил П.Петренко, уже сейчас украинцы могут использовать такие системы идентификации, как mobile ID (услуга мобильной идентификации и электронной подписи, которая доступна всем владельцам мобильных телефонов) и Банк ID. С помощью такой системы украинцы смогут пользоваться всеми мобильными сервисами, которые предоставляет государство, — участие в тендерах, в приватизации, регистрация в системе учебных заведений и здравоохранения и тому подобное.

При этом он отметил, что сейчас в Украине уже работает 421 электронный сервис, и государство продолжает работу над расширением перечня таких услуг. Так, по его словам, сейчас разрабатываются 561 такой сервис — они могут быть доступны гражданам уже в следующем году.

Напомним, вчера, 6 ноября, Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины “Об электронных доверительных услугах”.