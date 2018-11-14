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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105133 просмотра

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7 марта, 17:42 • 142971 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145403 просмотра

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Кабмин одобрил увеличение базы начисления ЕСВ

Кабмин одобрил увеличение базы начисления ЕСВ

Киев  •  УНН

 • 23956 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект закона об увеличении с 1 января 2019 года максимальной величины базы начисления единого социального взноса с 55 тыс. 845,5 грн до 104 тыс. 325 грн или 25 минимальных зарплат. Соответствующий проект закона сегодня одобрили на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы предлагаем увеличить максимальную величину базы начисления ЕСВ с 15 до 25 минимальных зарплат. То есть, до суммы 104 тыс. 325 грн. Предлагается установить регрессивную шкалу размера уплаты ЕСВ с заработной платы, дохода, превышающей максимальную величину с целью стимулирования к легализации доходов граждан. Ставка ЕСВ на ту сумму заработной платы, которая привышает максимальную базу, то есть, более 104 тыс. грн, будет уменьшаться соответственно до 5% на сумму, превышающую 270 размеров минимальных заработных плат", - доложил на заседании правительства министр социальной политики Андрей Рева.

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Также, по словам министра, в законодательстве о труде предлагается установить требования применять на предприятиях принципы дифференциации заработной платы в зависимости от сложности квалификации и ответственности работы. "При этом установить требование платить ЕСВ руководителям предприятий из расчета двух минимальных заработных плат, в том числе, тем 84 тыс., которые живут на минимальную зарплату и ни в чем себе не отказывают", - отметил Рева.

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Как рассказал министр, эффект от такой меры дифференциации составит 3,4 млрд грн в год.

Благодаря предложенным изменениям, как отметил Рева, по взиманию ЕСВ с высоких зарплат и легализации дополнительные поступления в Пенсионный фонд могут составлять до 10 млрд грн в течение календарного года.

Напомним, утвержден новый Порядок предоставления справки об отсутствии задолженности по платежам.

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