Стало відомо, коли українцям чекати наступного підвищення цін на газ

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України опублікував постанову від 19 жовтня 2018 року № 867 “Про затвердження Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу”, передає УНН.

Відповідно до постанови, розрахунок вартості газу здійснюватиметься, починаючи з 1 листопада 2018 року, за формулою Ц = (Цбаз х Кд), але без урахування ПДВ та тарифів на транспортування газу. Де Ц — ціна постачання газу, Цбаз — середня арифметична ціна постачання газу промисловим споживачам (береться середня вартість з 1 липня 2018 року по 30 вересня 2018 року на рівні 8981 грн за тис. кубометрів). Кд — це коефіцієнт дисконту.

При цьому, як ідеться у документі, з 1 листопада коефіцієнт дисконту застосовуватиметься на рівні 0,6943, і відповідно до розрахунку вартість газу становитиме 6235,5. З урахуванням ПДВ та транспортування ця вартість становитиме 8550 грн за 1 тис. кубометрів газу.

З 1 травня 2019 року коефіцієнт дисконту вже збільшено до 0,8. Таким чином, вартість газу з травня, якщо вірити цьому документу, знову зросте.

Крім того, з 1 січня 2020 року також передбачається підвищення вартості блакитного палива, але вже без застосування згаданої формули, а здійснюватиметься “за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище середньої арифметичної ціни газу, за якою Компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови попередньої оплати до періоду поставки газу”.

Нагадаємо, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. куб.м. 

На думку міністра соцполітики Андрія Реви, внаслідок подорожчання газу тарифи на гарячу воду і теплопостачання можуть зрости приблизно на 16%. 

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