Стало известно, когда украинцам ждать следующего повышения цен на газ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Кабинет министров Украины опубликовал постановление от 19 октября 2018 года № 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", передает УНН.
Согласно постановлению, расчет стоимости газа будет осуществляться, начиная с 1 ноября 2018 года, по формуле Ц = (Цбаз х Кд), но без учета НДС и тарифов на транспортировку газа. Где Ц - цена поставки газа, Цбаз - средняя арифметическая цена поставки газа промышленным потребителям (берется средняя стоимость с 1 июля 2018 года по 30 сентября 2018 на уровне 8981 грн за тыс. кубометров). Кд - это коэффициент дисконта.
При этом, как говорится в документе, с 1 ноября коэффициент дисконта будет применяться на уровне 0,6943, и в соответствии с расчетом стоимость газа составит 6235,5. С учетом НДС и транспортировки эта стоимость составит 8550 грн за 1 тыс. кубометров газа.
С 1 мая 2019 года коэффициент дисконта уже увеличен до 0,8. Таким образом, стоимость газа с мая, если верить этому документу, снова возрастет.
Кроме того, с 1 января 2020 года также предусматривается повышение стоимости голубого топлива, но уже без применения упомянутой формулы, а будет осуществляться "по ценам, которые устанавливаются продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше средней арифметической цены газа, по которой компания предлагает газ промышленным потребителям при условии оплаты до периода поставки газа".
Напомним, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб. м.
По мнению министра соцполитики Андрея Ревы, вследствие подорожания газа тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти примерно на 16%.