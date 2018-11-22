Чего ждать украинцам в 2019 году: ТОП-5 налоговых изменений
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине на следующий год предложили ряд налоговых изменений, касающихся, в частности, акцизов, ставок ренты, НДФЛ, передает УНН.
Таким образом, пятерка главных налоговых изменений выглядит так:
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- В следующем году на акцизы, ренту и экологический налог ждет индексация (повышение) на инфляцию на 9%. Акцизы на табак дополнительного вырастут еще на 20%, как это предусматривает Налоговый кодекс - суммарно для табачного сегмента повышение налоговой нагрузки составит 29%.
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- Ставки ренты за пользование недрами для добычи газового конденсата снизится с 45% до 29% (до 5000 м глубины залегания залежей) и с 21% до 14% (более 5000 м глубины залегания залежей).
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- НДФЛ с дохода от аренды земли будет уплачиваться по месту нахождения земли.
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- 5% ренты на добычу полезных ископаемых (кроме нефти, природного газа и газового конденсата) засчитываться по месту добычи соответствующих полезных ископаемых.
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- 75% акциза с горючего, ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства будет засчитываться в дорожный фонд.
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Добавим, ранее Кабинет министров одобрил увеличение с 1 января 2019 года максимальной величины базы начисления единого социального взноса (ЕСВ) с 55 тыс. 845,5 грн до 104 тыс. 325 грн или 25 минимальных зарплат.
Напомним, 20 ноября в Минфине сообщили, что доработали проект Госбюджета на 2019 год ко второму чтению и направили в Верховную Раду. Его принятие в целом ожидается на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
После принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 года Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by (SBA).
МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США.
В МВФ отмечали, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством Бюджета-2019 - с учетом рекомендаций специалистов МВФ - и увеличения тарифов на газ и тепловую энергию для населения - в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с невысокими доходами.
Об этом в МВФ заявили после того, как Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.
По мнению министра соцполитики Андрея Ревы, вследствие подорожания газа тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти примерно на 16%.
Как сообщал УНН, стало известно, когда украинцам ждать следующего повышения цен на газ.