Рада планує розглянути курс на НАТО та ЄС після Бюджетного кодексу

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Верховна Рада може перейти до розгляду законопроекту щодо закріплення курсу України до НАТО та ЄС після Бюджетного кодексу. Про це під час засідання заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.