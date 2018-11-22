Рада планує розглянути курс на НАТО та ЄС після Бюджетного кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Верховна Рада може перейти до розгляду законопроекту щодо закріплення курсу України до НАТО та ЄС після Бюджетного кодексу. Про це під час засідання заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.
“Після розгляду проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу, я буду пропонувати щоб ми перейшли до розгляду змін до Конституції”, — повідомив А.Парубій.
Зазначимо, на сайті ВР вказано, що комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував парламенту попередньо схвалити поданий Президентом законопроект щодо змін до Конституції України про курс на ЄС і НАТО.
Як повідомляв УНН, Конституційний суд України підтримав зміни до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС і НАТО.
Президент України Петро Порошенко сподівається, що зміни до Основного закону України, які закріплять євроатлантичні прагнення українського народу, будуть прийняті найближчим часом.
У кінці вересня Конституційний суд України отримав звернення Верховної Ради щодо надання висновку стосовно законопроекту про закріплення в Конституції курсу держави на членство в Європейському союзі і НАТО.