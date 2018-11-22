Рада планирует рассмотреть курс на НАТО и ЕС после Бюджетного кодекса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Верховная Рада может перейти к рассмотрению законопроекта по закреплению курса Украины в НАТО и ЕС после Бюджетного кодекса. Об этом во время заседания заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает УНН.
"После рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс, я буду предлагать, чтобы мы перешли к рассмотрению изменений в Конституцию", - сообщил Парубий.
Отметим, на сайте ВР указано, что комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту предварительно одобрить представленный Президентом законопроект об изменениях в Конституцию Украины о курсе на ЕС и НАТО.
Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины поддержал изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что изменения в Основной закон Украины, которые закрепят евроатлантические стремления украинского народа, будут приняты в ближайшее время.
В конце сентября Конституционный суд Украины получил обращение Верховной Рады о даче заключения по законопроекту о закреплении в Конституции курса государства на членство в Европейском союзе и НАТО.