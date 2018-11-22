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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100365 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106562 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 142170 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139102 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133605 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127022 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 166492 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145368 просмотра

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Парламент дойдет до рассмотрения изменений в Налоговый кодекс около полуночи

Парламент дойдет до рассмотрения изменений в Налоговый кодекс около полуночи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель парламентской фракции БПП Артур Герасимов, передает УНН.

“На данный момент мы зашли в рассмотрение одного из законопроектов, который касается рекламной деятельности, поэтому мы должны закончить его рассмотрение. Сейчас очень мощно идет работа комитета Нины Южаниной (Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики — ред.), которая касается Налогового кодекса. По процедуре сначала мы должны принять Налоговый кодекс, а после того, должны переходить в бюджет-2019... Как только мы получим распечатки с поправками в Налоговый кодекс, где по моим данным более чем тысячи поправок. Ориентировочно мы думаем, что это будет 23:30 — 0:00. Как только мы получим документы, мы сможем заходить в рассмотрение (законопроекта — ред.). Рассмотрение Налогового кодекса займет не менее двух часов — после этого мы однозначно переходим к принятию госбюджета”, — сообщил А.Герасимов.

Как сообщал УНН, Совет одобрил изменения в Бюджетный кодекс.

Украинские Национальные Новости

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