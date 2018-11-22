Парламент дойдет до рассмотрения изменений в Налоговый кодекс около полуночи
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель парламентской фракции БПП Артур Герасимов, передает УНН.
“На данный момент мы зашли в рассмотрение одного из законопроектов, который касается рекламной деятельности, поэтому мы должны закончить его рассмотрение. Сейчас очень мощно идет работа комитета Нины Южаниной (Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики — ред.), которая касается Налогового кодекса. По процедуре сначала мы должны принять Налоговый кодекс, а после того, должны переходить в бюджет-2019... Как только мы получим распечатки с поправками в Налоговый кодекс, где по моим данным более чем тысячи поправок. Ориентировочно мы думаем, что это будет 23:30 — 0:00. Как только мы получим документы, мы сможем заходить в рассмотрение (законопроекта — ред.). Рассмотрение Налогового кодекса займет не менее двух часов — после этого мы однозначно переходим к принятию госбюджета”, — сообщил А.Герасимов.
Как сообщал УНН, Совет одобрил изменения в Бюджетный кодекс.