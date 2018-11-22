БЮДЖЕТ-2019: основные цифры и процесс рассмотрения (текстовая трансляция)

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

 • 63592 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня парламентарии планируют принятие главного финансового документа страны – Государственного бюджета на 2019 год. УНН упорядочил для вас основные показатели, заложенные в проекте бюджета. Также тут мы будем рассказывать читателям о том, как идет процесс принятия бюджета: от процедурных моментов до скрытых подводных камней парламентских переговоров.

Бюджет принят в 06.01. В окончательную редакцию документа внесены озвученные в сессионном зале правки нардепов Курячего, Селантьева и Винника. За документ в целом нардепы отдали 240 голосов.

Глава правительства также напомнил о миллиардных долгах предшественников

05.55 Гройсман: Абсолютно нормально, когда оппозиция критикует власть ... Мы сохраняем в бюджете на 2019 те программы, которые начали несколько лет назад: безопасность и оборона, новая украинская школа ... Мы увеличили миниальным заработную плату, исходя из тех возможностей, которые позволяет нам экономика.

Ожидается финальное слово Гройсмана и после этого голосование

05.52 - выступления нардепов завершены

По состоянию на 05.38 нардепы ожидают еще час работы над принятием бюджета.

05.31 "Оппозиционный блок" высказался резко против "деребану" денег.

05.25 Фракции "Самопомощь" и "Батькивщина" раскритиковали проект бюджета. В частности, не нравится, что дополнительно выделено 100 млн грн на СБУ, а не направлены эти средства, например, на скорую медицинскую помощь.

Далеко не все нардепы поддерживают проект бюджета. Противники отметили, что несмотря на повышение коммунальных тарифов для населения в течение года минимальную пенсию планируют поднять на три доллары, а прожиточный минимум - на доллар.

Народные депутаты предлагают свои замечания. Курячий вчастности, предлагает увеличить расходы на кногоиздание, на Малую академию наук Украины, патриотическое воспитание. В то же время уменьшив на 50 млн грн расходы на "новую украинскую школу"

Представила проект бюджета министр финансов Оксана Маркарова.

В 04.55 нардепы подошли к рассмотрению проекта бюджета

Парламент одобрил в целом Закона 9260, которым, в частности, предлагается облагать международные посылки, стоимость которых превышает 100 евро.

04.38 Парубий созывает нардепов в сессионный зал и просит перезванивать коллегами и собрать их на голосование.

Нардепы заявляют, что среди поправок в Налоговый кодекс, которые были винесены на голосование были и такие, которые не прошли комитеты и появились неизвестно откуда. Кроме того, есть нормы, не имеющие никакого отношения к налоговому законодавству.

04.20 Спикер объявил перерыв на 10 минут. Совещаются. 

Парубий пытается продавить голосование за поправки в Налоговый кодекс. Радикалы не голосуют и голосов пока не хватает.

04.12 Парубий попросил отключить карточку для голосования нардепа-радикала Артема Витка.

По состоянию на 4:00 утра нардепы не могут одобрить изменения Налогового кодекса ни с предложенными поправками, ни без них. Парубий вызвал на подмогу главу правительства Владимира Гройсмана, но и он пока не смог убедить народных избранников...

Отдельные нардепы начали говорить, что рассмотрение проекта Государственного бюджета может быть перенесено на следующую неделю. И для этого будет созвано специальное заседание ВР или рассмотрение состоится на следующей сессионной неделе (3 - 7 декабря).

По состоянию на 03.35 изменения в Налоговый кодекс не приняты. Нардепы не поддержали ни одну из более 200 поправок. Спикер Андрей Парубий утверждает нардепов проголосовать за изменения в законодаства целом. Однако ... правки имели учесть интересы крупного бизнеса, но не были поддержаны нардепами.

После возобновления работы заседания продолжается два часа. Не все выдерживают, вот и Александр Кирш заснул.

По состоянию на 2.35 нардепы прошло где-то половину поправок в Налоговый кодекс.

Нардепы развлекаются как могут 

В 2.05 Рада провалила урегулирования электронных закупок на уровне 50 тыс. гривен. А потом перешла к Налоговому кодексу.

Нардепов утомила бюджетная ночь 

01.35  Рада предварительно одобрила борьбу с недобросовестной рекламой

БПП и Народный фронт готовы дать голоса за бюджет. Возможны голоса отдельных представителей "Воли народа" и "Возрождения". Позиция радикалов окончательно не известна. А вот "Батькивщина" и "Самопомощь" заявляют о том, что не поддерживают проект бюджета.

По состоянию на 01.15 нардепы не могут перейти к рассмотрению налоговых изменений.

23.40. Объявлен перерыв до часу ночи.

23.09 Парламент дойдет до рассмотрения изменений в Налоговый кодекс около полуночи, а затем перейдет к бюджету

Проект бюджета Украины предусматривает выделение на организацию предстоящих президентских и парламентских выборов 4,3 млрд гривен.

22.00 Консультации продолжаются. ВР соеберется на заседание в 23.30.

По состоянию на 11:45, УНН стало известно, что не согласны поддерживать проект бюджета часть "Батькивщины", Оппозиционного блока, радикалов и внефракционных депутатов, таким образом можно говорить о том, что необходимого количества голосов "за" нет.

В 11:25 Верховная Рада со второй попытки продлила сегодняшнее заседание до завершения рассмотрения Государственного бюджета Украины на 2019 год. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов.

В 16:00 парламентарии должны приступить к рассмотрению проекта закона №9260 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов, в частности на древесину и этиловый спирт. Также нардепы должны принять проект закона №9084 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Уже после этого нардепы должны перейти к рассмотрению проекта закона №9000 о Государственном бюджете Украины на 2019 год.

Бюджеты 2018-2019, сравнение

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