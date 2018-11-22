Рада предварительно одобрила борьбу с недобросовестной рекламой
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Парламент принял в первом чтении проект закона 8515, который направлен на борьбу с недобросовестной рекламой, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение поддержал 231 народный депутат.
В частности, парламент одобрил проект закона 8515 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского Союза.
В пояснительной записке отмечается, что целью принятия законопроекта является гармонизация отечественного законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского Союза и определения законодательных условий использования сравнительной рекламы.
“Детализация признаков запрещенной недобросовестной предпринимательской практики будет способствовать защите экономических интересов добросовестных предпринимателей”, — отмечают авторы законопроекта.
Согласно пояснительной записке и изменений, которые вносятся в ряд законодательных актов, в сравнительной рекламе, содержащая сравнение с другими лицами или товарами или деятельностью другого лица запрещается, приводить утверждения, дискриминационные в отношении лиц, не пользующихся рекламируемым товаром;
Кроме того, предлагается предоставлять информацию, содержащую определенные законодательством о защите прав потребителей признаки нечестной предпринимательской практики и введение потребителей в заблуждение или признаки недобросовестной конкуренции, определенные законодательством о защите от недобросовестной конкуренции.