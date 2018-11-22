Рада попередньо схвалила боротьбу з недобросовісною рекламою

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Парламент ухвалив у першому читанні Проект Закону 8515, який направлений на боротьбу з недобросовісною рекламою, передає кореспондент УНН.

Відповідне рішення підтримав 231 народний депутат.

Зокрема, парламент схвалив Проект Закону 8515 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу.

У пояснювальній записці наголошується, що метою ухвалення законопроекту є гармонізація вітчизняного законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу та визначення законодавчих умов використання порівняльної реклами.

“Деталізація ознак забороненої недобросовісної підприємницької практики сприятиме захисту економічних інтересів добросовісних підприємців”, — зазначають автори законопроекту.

Відповідно до пояснювальної записки та змін, що вносяться до низки законодавчих актів, у порівняльній рекламі, яка містить порівняння з іншими особами або товарами чи діяльністю іншої особи забороняється, наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;

Крім того, пропонується наводити інформацію, що містить визначені законодавством про захист прав споживачів ознаки нечесної підприємницької практики та введення споживачів в оману або ознаки недобросовісної конкуренції, визначені законодавством про захист від недобросовісної конкуренції.

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