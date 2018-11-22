Рада схвалила зміни до Податкового кодексу України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Парламент схвалив в цілому Закону 9260, яким, зокрема, пропонується оподатковувати міжнародні посилки, вартість яких перевищує 100 євро. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів.
Зокрема, парламент схвалив закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів.
Наприклад, у пояснювальній записці зазначається, що для застосування вказаної норми пропонується встановити перехідний період з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, протягом якого, у першому півріччі 2019 року податком на додану вартість будуть оподатковуватись товари, сумарна фактурна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро.
Крім того, пропонується ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю, збільшити ставки рентної плати за користування надрами для видобування нафти і конденсату, запровадити ліцензування діяльності усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним та інше.
Як повідомляв УНН, у парламенті зареєстровано урядовий проект закону 9260, яким, зокрема, пропонується оподатковувати міжнародні посилки, вартість яких перевищує 100 євро.