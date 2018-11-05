В Україні хочуть оподатковувати міжнародні посилки вартістю більше 100 євро

Так, у Раді зареєстровано проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів.

Цим документом, згідно пояснювальній записці, ввезення товару для одного отримувача від одного відправника, як то за допомогою поштової відправки, так і експрес-відправки, вартістю більше 100 євро, буде оподатковуватись.

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“Ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача — фізичної особи, в одній депеші (посилці — ред.) від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, оподатковуватиметься податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України”, — йдеться у пояснювальній записці.

Для цього пропонується визнати податковими агентами операторів поштового зв’язку, експрес-перевізників, які здійснюватимуть нарахування та сплату податкових зобов’язань з податку на додану вартість до бюджету у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі.

Крім того, у пояснювальній записці зазначається, що для застосування вказаної норми пропонується встановити перехідний період з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, протягом якого, у першому півріччі 2019 року податком на додану вартість будуть оподатковуватись товари, сумарна фактурна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро.

Як повідомляв УНН, листуватися та відправляти посилки в Україні стане дорожче. Тарифи “Укрпошти” зростуть двічі: з 10 вересня 2018 року, та з 1 січня 2019 року.