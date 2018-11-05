В Украине хотят облагать налогом международные посылки стоимостью более 100 евро
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В парламенте зарегистрирован правительственный проект закона 9260, которым, в частности, предлагается облагать налогом международные посылки, стоимость которых превышает 100 евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР.
Так, в Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов.
Этим документом, согласно пояснительной записке, ввоз товара для одного получателя от одного отправителя, как с помощью почтовой отправки, так и экспресс-отправки, стоимостью более 100 евро, будет облагаться налогом.
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"Ввоз на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, для одного получателя - физического лица, в одной депеше (посылке - ред.) от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, будет облагаться налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной Налоговым кодексом Украины", - говорится в пояснительной записке.
Для этого предлагается признать налоговыми агентами операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков, осуществляющих начисление и уплату налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в бюджет при ввозе на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях, в несопровождаемом багаже.
Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года, в течение которого, в первом полугодии 2019 года налогом на добавленную стоимость облагаются товары, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать эквивалент 150 евро.
Как сообщал УНН, переписываться и отправлять посылки в Украине станет дороже. Тарифы "Укрпочты" вырастут дважды: с 10 сентября 2018 года, и с 1 января 2019 года.