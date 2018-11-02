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В Україну ввозять диппоштою незареєстровані медпрепарати - активіст

В Україну ввозять диппоштою незареєстровані медпрепарати - активіст

Київ • УНН

 • 22656 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Дипломатичною поштою в Україну ввозяться незареєстровані медичні препарати на мільйони гривень. Про це в своєму блозі на УНН розповів громадської організації "Національний інтерес України" Василь Апасов.

“Деякий час тому в Україні заїхав дипломатичний вантаж. На цьому вантажі була позначка „Для службового використання“. Формулювання „Службове користування“ також нічим не регламентується — тобто під неї може підпадати все. Вантаж обходить митницю, не оглядається і забирається представниками дипмісії. Але в цьому вантажі були не сигарети, не алкоголь і навіть не улюблені речі дипломатів з батьківщини, там були медпрепарати”, — написав В.Апасов.

За його даними, мова йде про такі препарати, як Heptavalent Botulism Antitoxin, Kineret, лабораторні та діагностичні реагенти.

“В Україні приїхали дорогі і дефіцитні медпрепарати, приблизно на десяток мільйонів гривень, повз митного огляду й очевидно, що не для ”службового користування", — повідомив активіст.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські мами розшукують вакцини для дітей у Facebook

За словами В.Апасова, враховуючи той факт, що в Україні вже третій рік існує дефіцит сироватки від ботулізму через відмову МОЗ Супрун її закуповувати, можна припустити, що сироватка Heptavalent Botulism Antitoxin призначається саме для Міністерства охорони здоров’я. Не виключено, припусукає активіст, що сироватку можуть і продавати тим, хто її потребує.

При цьому, зазначив активіст, препарат від ревматоїдного артриту Kineret взагалі не зареєстрований в Україні.

За його словами, змушують задуматися і терміни придатності препаратів. Так, Heptavalent Botulism Antitoxin 2014 року випуску і залишок із строком до середини 2019 го. У Kineret термін придатності перевалив за половину до 2020-го.

Як зазначив громадський активіст, цей факт викликає низку питань, зокрема: чи були витрачені державні гроші на препарати і чи можуть це бути препарати, неодержані через зрив закупівель МОЗ за 2016 і 2017 роки.

Як повідомляв УНН, в Україні гострий дефіцит вакцин для дітей. Профілактику від коклюшу, дифтерії і правця дітям не можуть зробити навіть в приватних клініках столиці.

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