Украинские мамы разыскивают вакцины для детей в Facebook

$41.190.15
45.550.30
ukru
Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса
Эксклюзив
08:51 • 15842 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
06:18 • 39146 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 121592 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 229982 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 177432 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 243843 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 275690 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 221970 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 252207 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 209589 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
5м/с
64%
Популярные новости

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 44724 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 27321 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 32427 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 24574 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 20562 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 297676 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 269549 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 354539 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 510754 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 599435 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 43545 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 243818 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 88672 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 84382 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 89590 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Украинские мамы разыскивают вакцины для детей в Facebook

Киев • УНН

 • 16130 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Украинки по несколько месяцев не могут провакцинировать своих детей - необходимые препараты в Украине "на вес золота", а о сроках их поставок больницы и аптеки зачастую ничего не знают, передает УНН со ссылкой на жалобы украинских мам в социальной сети Facebook.

Украинские мамы разыскивают вакцины для детей в Facebook

Чтобы приобрести вакцину, украинкам приходится почти ежедневно звонить в клиники и аптеки и заблаговременно становиться за препаратом в очередь. Некоторые заведения согласны взять желающего приобрести вакцину "на карандаш" только в случае 100% оплаты заказа.

"Около трех месяцев я несколько раз в воскресенье хожу или звоню в аптеку "Лекарства Украины №27" (по улице Тиницкой). Прихожу с вопросом вакцины "АКДС Инфанрикс", так моему ребенку нужна ревакцинация. Хотела записаться, чтобы в случае, если она появится в наличии, мне сообщили, но в ответ мне сказали, что они не записывают, а чтобы я периодически звонила или приходила и спрашивала. Я так и делала, вчера позвонила в очередной раз, на что мне ответили, что ее нет, когда будет - не знают.

А сегодня я узнаю от знакомых, что эта вакцина есть. Когда я позвонила, мне в ответ говорят, что ее нет, но я настаиваю, что мои "знакомые ее у Вас покупали", на что мне ответили: "А вы записывались?!", - я объясняю, что я приходила, и мне сказали, что не записывают, а надо периодически звонить или заходить и переспрашивать. Я так и делала. Цитирую дословно, что мне ответили: "А надо было лучше настаивать, чтобы вас записали, мы только записываем тех, кто настаивает, вы, наверное, не очень настаивали". Я была просто возмущена...", - пишет одна из жительниц города Бахмач в Черниговской области.

Некоторые мамы ищут вакцину БЦЖ.

"В каких частных клиниках сейчас вакцина БЦЖ? В "Амеде", "Адонис" и "Добробут" нет", - написала Виктория Муре.

Также украинцев шокирует цена на иностранные вакцины для детей.

"Скажите, пожалуйста, "Гексаксим" за 1400 грн - это адекватная цена?", - советуется Яна Кравцова. Однако даже несмотря на дороговизну, приобрести желаемую вакцину иногда негде.

"На прошлой неделе вакцинировались вдруг "Инфанриксом-гекса". Далее ребенку до года надо ввести "Инфанрикс-айпиви", но в клинике нам сказали, что раньше ноября препарата, скорее всего, не будет, и объяснили, что они не могут повлиять на ситуацию, ведь поставка вакцин в больницы зависит полностью от закупок Минздрава", - рассказала мама 10-месячного малыша журналистам УНН по телефону.

Наконец добавим, что появление на днях в украинских аптеках и больницах вакцины "Гексаксим" стала настоящим достижением и главной новостью в Facebook-сообществах для мамочек. Об этом в соцсетях активно сообщают как сами учреждения здравоохранения, так и пользователи, которые быстро делятся этой приятной новостью между собой.

Напомним, что в июле вакцин для детей не было даже в частных клиниках столицы.

Также напомним, что из-за отсутствия сыворотки во Львове недавно погиб 4-летний ребенок после укуса змеи.

По словам депутата Сергея Тригубенко, украинцы сегодня умирают от средневековых болезней из-за равнодушия чиновников.

"И тут же: ВОЗ отчитался, что Украина стала лидером в Европе по показателю заболеваемости корью! И тут же: наш отечественный Минздрав отчитывается, что за год от ботулизма умерли 80 украинцев! Все это - последствия одной истории - отсутствие вакцин и сывороток. Мы стали свидетелями того, что в 21 веке наше государство демонстрирует полную неспособность защитить своих граждан от фактически средневековых болезней! А эти самые сыворотки и вакцины - во многих странах вообще бесплатны! У нас же их не купить даже за все деньги мира! Потому что нет! Но как? Как можно тратить миллионы на строительство "стены" из металлической решетки и не обеспечить больницы в разы дешевле гарантией здоровья детей!", - написал нардеп.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$63.02
Bitcoin
$76,245.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,496.12