Украинские мамы разыскивают вакцины для детей в Facebook

Чтобы приобрести вакцину, украинкам приходится почти ежедневно звонить в клиники и аптеки и заблаговременно становиться за препаратом в очередь. Некоторые заведения согласны взять желающего приобрести вакцину "на карандаш" только в случае 100% оплаты заказа.

"Около трех месяцев я несколько раз в воскресенье хожу или звоню в аптеку "Лекарства Украины №27" (по улице Тиницкой). Прихожу с вопросом вакцины "АКДС Инфанрикс", так моему ребенку нужна ревакцинация. Хотела записаться, чтобы в случае, если она появится в наличии, мне сообщили, но в ответ мне сказали, что они не записывают, а чтобы я периодически звонила или приходила и спрашивала. Я так и делала, вчера позвонила в очередной раз, на что мне ответили, что ее нет, когда будет - не знают.

А сегодня я узнаю от знакомых, что эта вакцина есть. Когда я позвонила, мне в ответ говорят, что ее нет, но я настаиваю, что мои "знакомые ее у Вас покупали", на что мне ответили: "А вы записывались?!", - я объясняю, что я приходила, и мне сказали, что не записывают, а надо периодически звонить или заходить и переспрашивать. Я так и делала. Цитирую дословно, что мне ответили: "А надо было лучше настаивать, чтобы вас записали, мы только записываем тех, кто настаивает, вы, наверное, не очень настаивали". Я была просто возмущена...", - пишет одна из жительниц города Бахмач в Черниговской области.

Некоторые мамы ищут вакцину БЦЖ.

"В каких частных клиниках сейчас вакцина БЦЖ? В "Амеде", "Адонис" и "Добробут" нет", - написала Виктория Муре.

Также украинцев шокирует цена на иностранные вакцины для детей.

"Скажите, пожалуйста, "Гексаксим" за 1400 грн - это адекватная цена?", - советуется Яна Кравцова. Однако даже несмотря на дороговизну, приобрести желаемую вакцину иногда негде.

"На прошлой неделе вакцинировались вдруг "Инфанриксом-гекса". Далее ребенку до года надо ввести "Инфанрикс-айпиви", но в клинике нам сказали, что раньше ноября препарата, скорее всего, не будет, и объяснили, что они не могут повлиять на ситуацию, ведь поставка вакцин в больницы зависит полностью от закупок Минздрава", - рассказала мама 10-месячного малыша журналистам УНН по телефону.

Наконец добавим, что появление на днях в украинских аптеках и больницах вакцины "Гексаксим" стала настоящим достижением и главной новостью в Facebook-сообществах для мамочек. Об этом в соцсетях активно сообщают как сами учреждения здравоохранения, так и пользователи, которые быстро делятся этой приятной новостью между собой.

Напомним, что в июле вакцин для детей не было даже в частных клиниках столицы.

Также напомним, что из-за отсутствия сыворотки во Львове недавно погиб 4-летний ребенок после укуса змеи.

По словам депутата Сергея Тригубенко, украинцы сегодня умирают от средневековых болезней из-за равнодушия чиновников.

"И тут же: ВОЗ отчитался, что Украина стала лидером в Европе по показателю заболеваемости корью! И тут же: наш отечественный Минздрав отчитывается, что за год от ботулизма умерли 80 украинцев! Все это - последствия одной истории - отсутствие вакцин и сывороток. Мы стали свидетелями того, что в 21 веке наше государство демонстрирует полную неспособность защитить своих граждан от фактически средневековых болезней! А эти самые сыворотки и вакцины - во многих странах вообще бесплатны! У нас же их не купить даже за все деньги мира! Потому что нет! Но как? Как можно тратить миллионы на строительство "стены" из металлической решетки и не обеспечить больницы в разы дешевле гарантией здоровья детей!", - написал нардеп.