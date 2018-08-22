Українські матусі розшукують вакцини для дітей у Facebook

Аби придбати вакцину, українкам доводиться чи не щодня телефонувати у клініки та аптеки й завчасно ставати по препарат у чергу. Деякі заклади згодні взяти охочого придбати вакцину “на олівець” лише у разі 100% оплати замовлення.

“Близько трьох місяців я декілька раз на неділю ходжу або телефоную в аптеку „Ліки України № 27“ (що по вулиці Тиницька). Приходжу з питанням вакцини — „АКДС Інфанрікс“, бо моїй дитині потрібна ревакцинація. Хотіла записатися, щоб у випадку, якщо вона з’явиться в наявності, мені повідомили, але у відповідь мені сказали, що вони не записують, а щоб я періодично дзвонила або приходила й питала. Я так і робила, вчора зателефонувала в черговий раз, на що мені відповіли, що її немає, коли буде - не знають.

А сьогодні я дізнаюсь від знайомих, що ця вакцина є. Коли я зателефонувала, мені у відповідь говорять, що її немає, але я наполягаю, що мої „знайомі її у Вас купували“, на що мені відповіли: „А ви записувалися?!“, — Я пояснюю, що я приходила, і мені сказали, що не записують, а треба періодично дзвонити або заходити і перепитувати. Я так і робила. Цитую дослівно, що мені відповіли: „А треба було краще наполягати, щоб вас записали, ми тільки записуємо тих, хто наполягає, ви, напевно, не дуже наполягали“. Я була просто обурена ...”, - пише одна із жительок міста Бахмач, що на Чернігівщині.

Ще деякі матусі розшукують вакцину БЦЖ.

“В яких приватних клініках зараз є вакцина БЦЖ? В „Амеді“, „Адонісі“ та „Добробуті“ немає”, — написала Вікторія Муре.

Також українців шокує ціна на іноземні вакцини для дітей.

“Скажіть, будь ласка, „Гексаксим“ за 1400 грн — це адекватна ціна?”, — радиться Яна Кравцова. Однак навіть попри дорожнечу, придбати бажану вакцину часом ніде.

“На минулому тижні вакцинувалися вдруге „Інфанріксом — гекса“. Далі дитині до року треба ввести „Інфанрікс — айпіві“, але у клініці нам сказали, що раніше листопада препарату, скоріш за все, не буде, і пояснили, що вони не можуть вплинути на ситуацію, адже поставка вакцин до лікарень залежить повністю від закупівель МОЗу”, — розповіла матуся 10-місячного малюка журналістам УНН телефоном.

Насамкінець додамо, що поява днями в українських аптеках та лікарнях вакцини “Гексаксим” стала справжнім досягненням та головною новиною у Facebook-спільнотах для матусь. Про це у соцмережах активно повідомляють як самі заклади охорони здоров’я, так і користувачі, які швидко діляться цією приємною звісткою між собою.

Нагадаємо, що у липні вакцин для дітей не було навіть у приватних клініках столиці.

Також нагадаємо, що через відсутність сироватки у Львові нещодавно загинула 4-річна дитина після укусу змії.

За словами депутата Сергія Тригубенка, українці сьогодні вмирають від середньовічних хвороб через байдужість чиновників.

“І тут же: ВООЗ прозвітував, що Україна стала лідером у Європі за показником захворюваності на кір!

У тут же: наш вітчизняний МОЗ звітує, що за рік від ботулізму померли 80 українців! Все це — наслідки однієї історії — відсутність вакцин та сироваток. Ми стали свідками того, що у 21 столітті наша держава демонструє повну неспроможність захистити своїх громадян від фактично середньовічних хвороб! А ці самі сироватки та вакцини — у багатьох країнах взагалі безкоштовні! У нас же їх не купити навіть за всі гроші світу! Бо немає! Але як? Як можна витрачати мільйони на будівництво „стіни“ з металевої решітки, і не забезпечити лікарні в рази дешевшою гарантією здоров’я дітей!”, — написав нардеп.