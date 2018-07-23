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Вакцин для дітей немає навіть у приватних клініках столиці

Вакцин для дітей немає навіть у приватних клініках столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. В Україні гострий дефіцит вакцин для дітей. Профілактику від коклюшу, дифтерії і правця дітям не можуть зробити навіть у приватних клініках столиці, передає кореспондент УНН, який телефонував у три відповідних медустанови Києва.

Попередня дата поставок - у кращому випадку наступного місяця. Як дотримуватися календаря вакцинації - ніхто не знає.

У календарі щеплення АКДС передбачена чотири рази: вперше - у три місяці, потім, якщо немає протипоказань, - ще дві з інтервалом в 45 днів і остання - ревакцинація в півтора року. Якщо щеплення не зробити вчасно, профілактику інфекційних хвороб доведеться починати заново.

За міжнародні закупівлі, зокрема імунобіологічних препаратів (оскільки це національне і бактеріологічне благополуччя), відповідає Міністерство охорони здоров'я України та особисто міністр Уляна Супрун.

Але на сайті МОЗ, як і у Facebook міністра, ніяких згадок про критичну ситуацію з вакцинами немає. Замість цього людям радять їсти морозиво, якщо болить горло, розповідають про першу медичну допомогу в разі укусу собак та констатують збільшення кількості захворювань на дифтерію, закликаючи дорослих і дітей до вакцинації.

"Нагадуємо, що єдиний спосіб захиститися від дифтерії і попередити розвиток небезпечних ускладнень - вакцинація для дітей та ревакцинація для дорослих (кожні 10 років).

МОЗ рекомендує якнайшвидше зробити необхідні щеплення проти дифтерії. Якісна і безпечна вакцина є в усіх регіонах України, і надається безкоштовно як для дітей, так і для дорослих.

В Україні достатня кількість вакцин і протидифтерійних сироваток, вони у наявності у всіх областях", - зазначено в повідомлення МОЗ від 13 липня.

За фактом же, станом на 23 липня, вакцин АКДС "Інфанрікс ІПВ" або його аналогів європейського походження немає навіть в столиці України.

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