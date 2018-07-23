Вакцин для детей нет даже в частных клиниках столицы

Предварительная дата поставок – в лучшем случае в следующем месяце. Как придерживаться календаря вакцинации – никто не знает.

В календаре прививка АКДС предусмотрена четыре раза: в первый раз – в три месяца, затем, если нет противопоказаний, – еще две с интервалом в 45 дней и последняя - ревакцинация в полтора года. Если прививку не сделать вовремя, профилактику инфекционных болезней придется начинать заново.

За международные закупки, в частности иммунобиологических препаратов (так как это национальное и бактериологическое благополучие), отвечает Министерство здравоохранения Украины и лично министр Ульяна Супрун.

Но на сайте Минздрава, как и в Facebook министра, никаких упоминаний о критической ситуации с вакцинами нет. Вместо этого людям советуют есть мороженное, если болит горло, рассказывают о первой медицинской помощи в случае укуса собак и констатируют увеличение заболеваний на дифтерию, призывая взрослых и детей к вакцинации.

"Напоминаем, что единственный способ защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).

Минздрав рекомендует как можно быстрее сделать необходимые прививки против дифтерии. Качественная и безопасная вакцина есть во всех регионах Украины, и предоставляется бесплатно как для детей, так и для взрослых.

В Украине достаточное количество вакцин и противодифтерийных сывороток, они в наличии во всех областях", - указано в сообщение Минздрава от 13 июля.

По факту же, состоянием на 23 июля, вакцин АКДС "Инфанрикс ИПВ" или его аналогов европейского происхождения нет даже в столице Украины.