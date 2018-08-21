Через байдужість чиновників українці вмирають від середньовічних хвороб - нардеп

“Історія трагічної смерті 4-річної дівчинки від укусу змії на Львівщині — шокує. Шокує тим, що ціна дитячого життя в наших реаліях звелася до халатності чиновників, до незмоги забезпечити лікарні найнеобхіднішим, шокує байдужістю державної системи й безпоміччю лікарів. Цей випадок перший за останні 27 років, а тому шокує він ще й повною деградацією сфери охорони здоров’я.

Ця смерть невинної дитини — невимовне горе не лише її рідних та батьків. Це невиліковний (поки що) діагноз всій країні, котра перестала дбати про найголовніше!

Відсутність елементарної, доступної й давно розробленої науковцями сироватки проти зміїної отрути в лікарні європейського та одного з найбільш відвідуваних туристами міст України — Львові — я теж називаю трагедією!”, — написав нардеп.

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Тригубенко зауважив, що ця трагедія є продовженням страшної статистики смертей українців через нестачу вакцин та сироваток.

“І тут же: ВООЗ прозвітував, що Україна стала лідером у Європі за показником захворюваності на кір!

У тут же: наш вітчизняний МОЗ звітує, що за рік від ботулізму померли 80 українців!

Все це — наслідки однієї історії — відсутність вакцин та сироваток. Ми стали свідками того, що у 21 столітті наша держава демонструє повну неспроможність захистити своїх громадян від фактично середньовічних хвороб! А ці самі сироватки і вакцини — у багатьох країнах взагалі безкоштовні! У нас же їх не купити навіть за всі гроші світу! Бо немає! Але як? Як можна витрачати мільйони на будівництво „стіни“ з металевої решітки, і не забезпечити лікарні в рази дешевшою гарантією здоров’я дітей!”, — написав він.

Нардеп додав, що відсутність найнеобхідніших вакцин та сироваток в Україні є проблемою рівня національної безпеки держави.

" ... і влада би мала кинути усі можливі зусилля для її подолання!!!", — резюмував Тригубенко.