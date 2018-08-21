Из-за равнодушия чиновников украинцы умирают от средневековых болезней - нардеп

"История трагической смерти 4-летней девочки от укуса змеи во Львовской области - шокирует. Шокирует тем, что цена детской жизни в наших реалиях свелась к халатности чиновников, к неспособности обеспечить больницы необходимым, шокирует равнодушием государственной системы и безпомощностью врачей. Этот случай первый за последние 27 лет, а потому шокирует он еще и полной деградацией здравоохранения.

Эта смерть невинного ребенка - непередаемое горе не только ее родных и родителей. Это неизлечимый (пока) диагноз всей стране, которая перестала заботиться о самом главном!

Отсутствие элементарной, доступной и давно разработанной учеными сыворотки против змеиного яда в больнице европейского и одного из наиболее посещаемых туристами городов Украины - Львове - я тоже называю трагедией!" - написал нардеп.

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Тригубенко заметил, что эта трагедия является продолжением страшной статистики смертей украинцев из-за нехватки вакцин и сывороток.

"И тут же: ВОЗ отчитался, что Украина стала лидером в Европе по показателю заболеваемости корью!

И тут же: наш отечественный Минздрав отчитывается, что за год от ботулизма умерли 80 украинцев!

Все это - последствия одной истории - отсутствие вакцин и сывороток. Мы стали свидетелями того, что в 21 веке наше государство демонстрирует полную неспособность защитить своих граждан от фактически средневековых болезней! А эти самые сыворотки и вакцины - во многих странах вообще бесплатны! У нас же их не купить даже за все деньги мира! Потому что нет! Но как? Как можно тратить миллионы на строительство "стены" из металлической решетки и не обеспечить больницы гарантией здоровья детей, что гораздо дешевле!", - написал он.

Нардеп добавил, что отсутствие необходимых вакцин и сывороток в Украине является проблемой уровня национальной безопасности государства.

"... и власть должна была бы бросить все возможные усилия для ее преодоления!!!", - резюмировал Тригубенко.