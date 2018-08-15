У Харкові від ботулізму помер чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Чоловік, у якого діагностували ботулізм, помер у лікарні у Харкові. Про це УНН повідомили у Департаменті масових комунікацій Харківської облдержадміністрації.
"Сім'ю - чоловіка та жінку - доставили до обласної інфекційної клінічної лікарні. У них діагностували ботулізм. За попередніми даними, вони їли ляща власного виготовлення. Чоловік був у дуже важкому стані. Йому одразу ввели сироватку проти ботулізму. Але йому це не допомогло - він помер сьогодні. Жінка - в інтенсивній терапії також у важкому стані. Лікарі зараз борються за її життя", - зазначили у департаменті.
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Нагадаємо, у Києві госпіталізували двох хворих на ботулізм.