В Харькове от ботулизма умер мужчина

"Семью - мужчину и женщину - доставили в областную инфекционную клиническую больницу. У них диагностировали ботулизм. По предварительным данным, они ели леща собственного изготовления. Мужчина был в очень тяжелом состоянии. Ему сразу ввели сыворотку против ботулизма. Но ему это не помогло - он умер сегодня. Женщина - в интенсивной терапии также в тяжелом состоянии. Врачи сейчас борются за ее жизнь", - отметили в департаменте.

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Напомним, в Киеве госпитализировали двух больных ботулизмом.