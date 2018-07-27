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У Києві госпіталізовано двох хворих на ботулізм

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КИЇВ. 27 липня. УНН. На сьогодні в інфекційному відділенні Олександрівської клінічної лікарні у Києві перебуває двоє хворих на ботулізм. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, передає УНН з посиланням на прес-службу столичної держадміністрації. 

За її словами, "в інфекційному відділенні Олександрівської клінічної лікарні перебуває двоє пацієнтів із цим інфекційним захворюванням".

Обидва вживали рибу, самостійно виловлену та в’ялену.

"Найстрашніше те, що ботулізм у більшості випадків можна не допустити... Все, що треба зробити, щоб не захворіти на ботулізм – відмовитися від уживання небезпечних (особливо у теплу пору року) продуктів", - додала вона.

Директор департаменту нагадала, що до таких продуктів зокрема належить риба (солона, в’ялена та копчена), домашня консервація (особливо овочі та гриби), шинка, ковбаса.

Нагадаємо, усі сироватки від ботулізму в Україні зосереджені в одному регіоні.

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