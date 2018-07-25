Всі сироватки від ботулізму в Україні зосереджені в одному регіоні

За її словами, кількість сироватки від ботулізму в Україні дуже мала, а хворим доводиться добувати сироватку контрабандними шляхами.

"На сьогодні в Україні є 12 доз сироватки, уся вона сконцентрована на одному складі біля Києва. Це все одно, що її нема. Ось, наприклад: зараз в Олександрівській лікарні лежить хлопець з ботулізмом. Його друг - у Донецькій області в реанімації. Ясна річ, як і всі, він купив сироватку контрабандним шляхом. Цей контрабандний препарат врятував життя десяткам людей. Якщо б його не було - смертність від ботулізму була б ще більшою", - розповіла Ольга Голубовська.

Лікар додала, що в 2017-му році було зареєстровано 200 випадків захворювання на ботулізм в Україні, а в 2018-му від цієї інфекції вже загинуло п’ятеро людей.

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