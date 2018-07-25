Все сыворотки от ботулизма в Украине сосредоточены в одном регионе

По ее словам, количество сыворотки от ботулизма в Украине очень малое, а больным приходится добывать сыворотку контрабандными путями.

"На сегодня в Украине есть 12 доз сыворотки, вся она сконцентрирована на одном складе под Киевом. Это все равно, что ее нет. Вот, например: сейчас в Александровской больнице лежит парень с ботулизмом. Его друг - в Донецкой области в реанимации. Понятная вещь, как и все, он купил сыворотку контрабандным путем. Этот контрабандный препарат спас жизнь десяткам людей. Если бы его не было - смертность от ботулизма была бы еще больше", - рассказала Ольга Голубовская.

Врач добавила, что в 2017 году было зарегистрировано 200 случаев заболевания ботулизмом в Украине, а в 2018-м от этой инфекции уже погибли пять человек.

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