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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36201 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 123194 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Все сыворотки от ботулизма в Украине сосредоточены в одном регионе

Все сыворотки от ботулизма в Украине сосредоточены в одном регионе

Киев  •  УНН

 • 26979 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Все сыворотки от ботулизма, которыми располагает Украина, сосредоточены на одном складе под Киевом, о этом в интервью УНН рассказала ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская.

По ее словам, количество сыворотки от ботулизма в Украине очень малое, а больным приходится добывать сыворотку контрабандными путями.

"На сегодня в Украине есть 12 доз сыворотки, вся она сконцентрирована на одном складе под Киевом. Это все равно, что ее нет. Вот, например: сейчас в Александровской больнице лежит парень с ботулизмом. Его друг - в Донецкой области в реанимации. Понятная вещь, как и все, он купил сыворотку контрабандным путем. Этот контрабандный препарат спас жизнь десяткам людей. Если бы его не было - смертность от ботулизма была бы еще больше", - рассказала Ольга Голубовская.

Врач добавила, что в 2017 году было зарегистрировано 200 случаев заболевания ботулизмом в Украине, а в 2018-м от этой инфекции уже погибли пять человек.

Читайте также: Невидимые враги: специалист рассказала, чем грозит украинцам отсутствие сывороток от смертельно опасных инфекций.

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