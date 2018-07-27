В Киеве госпитализированы двое больных ботулизмом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. На сегодня в инфекционном отделении Александровской клинической больницы в Киеве находится двое больных ботулизмом. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной госадминистрации.
По ее словам, "в инфекционном отделении Александровской клинической больницы находятся двое пациентов с этим инфекционным заболеванием".
Оба употребляли рыбу, самостоятельно выловленную и вяленую.
"Самое страшное, что ботулизм в большинстве случаев можно не допустить... Все, что нужно сделать, чтобы не заболеть ботулизмом - отказаться от употребления опасных (особенно в теплое время года) продуктов", - добавила она.
Директор департамента напомнила, что к таким продуктам в частности относится рыба (соленая, вяленая и копченая), домашняя консервация (особенно овощи и грибы), ветчина, колбаса.
Напомним, все сыворотки от ботулизма в Украине сосредоточены в одном регионе.