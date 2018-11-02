В Украину ввозят диппочтой незарегистрированные медпрепараты - активист

“Некоторое время назад в Украину заехал дипломатический груз. На этом грузе значилась пометка „Для служебного использования“. Формулировка „Служебное пользование“ также ничем не регламентируется — то есть под нее может подпадать все. Груз обходит таможню, не досматривается и забирается представителями дипмиссии. Но в этом грузе были не сигареты, не алкоголь и даже не любимые вещи дипломатов с родины, там были медпрепараты”, — написал В.Апасов.

По его данным, речь идет о таких препаратах, как Heptavalent Botulism Antitoxin, Kineret, лабораторных и диагностических реагентах.

“В Украину приехали дорогие и дефицитные медпрепараты, приблизительно на десяток миллионов гривен, мимо таможенного досмотра и очевидно, что не для “служебного пользования”, — сообщил активист.

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По словам В.Апасова, учитывая тот факт, что в Украине уже третий год существует дефицит сыворотки от ботулизма по причине отказа Минздрава Супрун ее закупать, можно предположить, что сыворотка Heptavalent Botulism Antitoxin предназначается именно для Минздрава. Не исключено, предполагает активист, что сыворотку могут и продавать нуждающимся.

При этом, отметил активист, препарат от ревматоидного артрита Kineret вообще не зарегистрирован в Украине.

По его словам, заставляют задуматься и сроки годности завозимых дипломатами препаратов на исходе. Так, Heptavalent Botulism Antitoxin 2014 года выпуска и остаток с остатком срока до середины 2019-го. У Kineret срок годности перевалил за половину до 2020-го.

Как отметил общественный активист, этот факт вызывает ряд вопросов, в частности: были ли потрачены государственные деньги на препараты и могут ли это быть препараты, неполученные из-за срыва закупок Минздрава за 2016 и 2017 годы.

Как сообщал УНН, в Украине острый дефицит вакцин для детей. Профилактику от коклюша, дифтерии и столбняка детям не могут сделать даже в частных клиниках столицы.