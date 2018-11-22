Рада одобрила изменения в Налоговый кодекс Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Парламент одобрил в целом Закона 9260, которым, в частности, предлагается облагать международные посылки, стоимость которых превышает 100 евро. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов.
В частности, парламент одобрил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов.
Например, в пояснительной записке отмечается, что для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года, в течение которого, в первом полугодии 2019 года налогом на добавленную стоимость облагаются налогом товары, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать эквивалент 150 евро.
Кроме того, предлагается ставка экологического налога за выбросы двуокиси углерода, увеличить ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата, ввести лицензирование деятельности всех субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, хранение, оптовую и розничную торговлю горючим и прочее.
Как сообщал УНН, в парламенте зарегистрирован правительственный проект закона 9260, которым, в частности, предлагается облагать международные посылки, стоимость которых превышает 100 евро.