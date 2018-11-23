Бюджет принят: основные показатели

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92172 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104905 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140186 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137631 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132902 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126677 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165410 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117965 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141547 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Бюджет принят: основные показатели

Бюджет принят: основные показатели

Киев  •  УНН

 • 17343 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Государственный бюджет Украины на 2019 год одобрен. Какие основные финансовые показатели заложены в документе, читайте в материале УНН.

Доходы госбюджета на 2019 предусмотрено в сумме 1 026,1 млрд гривен (общий фонд — 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда — 97,6 млрд гривен). Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен.

Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.

Среди расходов на развитие системы здравоохранения предусмотрено 2 млрд. грн. на реализацию реформы экстренной медицинской помощи, 1 млрд. грн. в рамках программы “Доступные лекарства”, 15,3 млрд грн. направят на первичное звено медицинской помощи.

На строительство дорог предусмотрено 56 млрд грн.

На оборону и безопасность в бюджете предоставл почти 212 млрд грн.

На выплаты пенсий направят 167,5 млрд грн.

В проекте государственного бюджета на 2019 год предусмотрено увеличение расходов на Верховную Раду увеличили на 300 млн гривен, и на Правительство — на 400 млн гривен.

Подробнее о показателях и данных Государственного бюджета Украины-2019 вы можете прочитать по ссылке.

Стоит напомнить, что парламент одобрил во втором чтении и в целом Закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год. Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов (во втором чтении) и 240 нардепов (в целом).

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