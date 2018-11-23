Бюджет принят: основные показатели
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Государственный бюджет Украины на 2019 год одобрен. Какие основные финансовые показатели заложены в документе, читайте в материале УНН.
Доходы госбюджета на 2019 предусмотрено в сумме 1 026,1 млрд гривен (общий фонд — 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда — 97,6 млрд гривен). Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен.
Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.
Среди расходов на развитие системы здравоохранения предусмотрено 2 млрд. грн. на реализацию реформы экстренной медицинской помощи, 1 млрд. грн. в рамках программы “Доступные лекарства”, 15,3 млрд грн. направят на первичное звено медицинской помощи.
На строительство дорог предусмотрено 56 млрд грн.
На оборону и безопасность в бюджете предоставл почти 212 млрд грн.
На выплаты пенсий направят 167,5 млрд грн.
В проекте государственного бюджета на 2019 год предусмотрено увеличение расходов на Верховную Раду увеличили на 300 млн гривен, и на Правительство — на 400 млн гривен.
Подробнее о показателях и данных Государственного бюджета Украины-2019 вы можете прочитать по ссылке.
Стоит напомнить, что парламент одобрил во втором чтении и в целом Закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год. Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов (во втором чтении) и 240 нардепов (в целом).