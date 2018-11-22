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Рада схвалила Держбюджет-2019

Рада схвалила Держбюджет-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Парламент схвалив у другому читанні та в цілому Закон про Державний бюджет України на 2019 рік, передає кореспондент УНН.

Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів (у другому читанні) та 240 нардепів (в цілому).

Зокрема, за словами міністра фінансів України Оксани Маркарової, дохідна частина підготовленого урядом до другого читання законопроекту про держбюджет-2019 збільшилась на 18 млрд гривень.

“У цьому бюджеті доходи було збільшено відповідно до тих бюджетних висновків, які нам було подано Верховною Радою. Ми врахували 2 млрд гривень додаткових надходжень від НБУ, та ще близько 10 млрд від інших різних податків. Загалом цифра зросла на 18 млрд у доходах, в порівнянні з тим, що було (у держбюджеті-2019 — ред.) до першого читання, одна велика частина цього — це низка доходів по спеціальному фонду, які проходять транзитом через бюджет на видатки, які з ними пов’язані”, — розповіла Маркарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На монетизацію субсидій у проекті бюджету передбачено 20 млрд грн

Нагадаємо, доходи зведеного бюджету на 2019 рік з врахуванням змін до податкового та бюджетного законодавства, прийнятих у І читанні, пропозицій, наведених у Бюджетних висновках Верховної Ради України, схвалених постановою Верховної Ради України від 18.10.2018 № 2602-VIII, пропонується збільшити на 18,1 млрд грн та встановити на рівні 1 310,8 млрд грн.

Як повідомляв УНН, на цьому тижні Верховна Рада України планувала розглянути у другому читанні проект закону про державний бюджет на 2019 рік.

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