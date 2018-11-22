Рада одобрила Госбюджет-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Парламент одобрил во втором чтении и в целом Закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов (во втором чтении) и 240 депутатов (в целом).
В частности, по словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, доходная часть подготовленного правительством ко второму чтению законопроекта о госбюджете-2019 увеличилась на 18 млрд гривен.
“В этом бюджете доходы были увеличены в соответствии с теми бюджетных выводов, которые нам были представлены Верховной Радой. Мы учли 2 млрд гривен дополнительных поступлений от НБУ, и еще около 10 млрд от других различных налогов. В общем цифра выросла на 18 млрд в доходах, по сравнению с тем, что было (в госбюджете-2019 — ред.) к первому чтению, одна большая часть этого — ряд доходов по специальному фонду, которые проходят транзитом через бюджет на расходы, которые с ними связаны”, — рассказала Маркарова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: монетизацию субсидий в проекте бюджета предусмотрено 20 млрд грн
Напомним, доходы сводного бюджета на 2019 год с учетом изменений в налоговое и бюджетное законодательство, принятых в первом чтении, предложений, приведенных в Бюджетных выводах Верховной Рады Украины, одобренных постановлением Верховной Рады Украины от 18.10.2018 № 2602-VIII, предлагается увеличить на 18,1 млрд грн и установить на уровне 1 310,8 млрд грн.
Как сообщал УНН, на этой неделе Верховная Рада Украины планировала рассмотреть во втором чтении проект закона о государственном бюджете на 2019 год.