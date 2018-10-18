У НБУ не передбачають тенденцій для послаблення гривні до кінця року

"Перше - курсові коливання гривні, які ми спостерігаємо в цьому році, не настільки великі, як це відбувається з валютами багатьох країн, що розвиваються. Друге - думаю, сезонне ослаблення гривні в 2018 році змістилося з типового періоду "вересень-жовтень" на "липень-вересень" і його потенціал, ймовірно, вичерпаний. Третє, вважаю, дія чинників, здатних позитивно і негативно вплинути на курс гривні до кінця поточного року, в цілому буде взаємно компенсовано", - зазначив він.



При цьому, на думку Данилишина, якщо вдасться отримати транш кредиту МВФ, уникнути експансії державних видатків в грудні, а також при відсутності потрясінь на світових фінансових і енергетичних ринках, то Україна ввійде в новий рік зі стабільною ситуацією на валютному ринку.



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Крім того, голова наглядової ради НБУ зауважив, що станом на 16 жовтня курс гривні до долара зміцнився на 0,5% проти початком року.



Як повідомляв УНН, на сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,91 грн/дол.