В НБУ не предусматривают тенденций для ослабления гривны до конца года

"Первое - курсовые колебания гривны, которые мы наблюдаем в этом году, не столь велики, как это происходит с валютами многих развивающихся стран. Второе - думаю, сезонное ослабление гривни в 2018 году сместилось с типичного периода "сентябрь-октябрь" на "июль-сентябрь" и его потенциал, вероятно, исчерпан. Третье, считаю, действие факторов, способных положительно и отрицательно повлиять на курс гривны до конца текущего года, в целом будет взаимно компенсировано", - отметил он.



При этом, по мнению Данилишина, если удастся получить транш кредита МВФ, избежать экспансии государственных расходов в декабре, а также при отсутствии потрясений на мировых финансовых и энергетических рынках, то Украина войдет в новый год со стабильной ситуацией на валютном рынке.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экономист сообщил, что будет с долларом до конца года



Кроме того, председатель наблюдательного совета НБУ отметил, что по состоянию на 16 октября курс гривны к доллару укрепился на 0,5% по сравнению с началом года.



Как сообщал УНН, сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,91 грн/долл .