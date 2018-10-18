Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,91 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,91 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 18 жовтня встановлені на такому рівні:
27.916894 грн за долар;
32.188179 грн за євро;
0.426850 грн за російський рубль;
36.600351 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 17 жовтня курс усіх валют, окрім російського рубля (його курс зріс) — знизився.