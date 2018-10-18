Официальный курс гривны установлен на уровне 27,91 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,91 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 октября установлены на таком уровне:
27.916894 грн за доллар;
32.188179 грн за евро;
0.426850 грн за российский рубль;
36.600351 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 октября курс всех валют, кроме российского рубля (его курс вырос) — снизился.