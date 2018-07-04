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Банківський комітет рекомендує Раді ухвалити законопроект про удосконалення функціонування фінсектору

Банківський комітет рекомендує Раді ухвалити законопроект про удосконалення функціонування фінсектору

Київ • УНН

 • 7671 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності рекомендував парламенту ухвалити законопроект №8331 щодо удосконалення функціонування фінансового сектору. Таке рішення депутати ухвалили на засіданні 3 липня, про що своїй сторінці у Facebook написав член комітету, народний депутат Сергій Рибалка, передає УНН.

“Наш комітет сьогодні вирішив рекомендувати парламенту прийняти законопроект щодо удосконалення функціонування фінансового сектору (№8331) за основу і в цілому, з поправками комітету”, — написав він.

Разом з тим, на переконання Рибалки, його власний альтернативний законопроект про роботу фінансового сектору, який ВРУ відхилила наприкінці червня, був “набагато кращим”.

Нагадаємо, що йдеться, зокрема, про ініційований Рибалкою законопроект №8331-1, який у залі підтримали лише 184 нардепа. Таким чином, документ провалили.

Експерти НБУ, до слова, тоді проект закону авторства Рибалки розкритикували. Назвали його “спробою вживити колос на глиняних ногах в стабілізовану банківську систему”.

Негативну характеристику документу (№8331-1) дали й інші економісти.

“З точки зору логіки — це абсурд”, — заявив Віктор Борщевський про пропозицію Рибалки об'єднати державні банки, що містилася в законопроекті нардепа.

Також нагадаємо, що це вже далеко не перша законодавча ініціатива Рибалки, яка викликає подив у експертного середовища.

Так, нещодавно законодавці відмовилися підтримати законопроект Рибалки про кредитні спілки. Тоді експерти відзначили, що пропозиції політика (в разі прийняття) можуть спровокувати масові банкрутства та знищення близько 200 кредитних спілок.

Беззмістовною експерти вважають і законодавчу ініціативу Рибалки про криптовалюти.

Аналогічно “непотрібним” економісти свого часу охрестили законопроект радикала про ломбарди.

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