Банковский комитет рекомендует Раде принять законопроект об улучшении функционирования финсектора
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал парламенту принять законопроект №8331 относительно усовершенствования функционирования финансового сектора. Такое решение депутаты приняли на заседании 3 июля, о чем на своей странице в Facebook написал член комитета, народный депутат Сергей Рыбалка, передает УНН.
“Наш комитет сегодня решил рекомендовать парламенту принять законопроект по совершенствованию функционирования финансового сектора (№ 8331) за основу и в целом, с поправками комитета”, — написал он.
Вместе с тем, по мнению Рыбалки, его собственный альтернативный законопроект о работе финансового сектора, который ВРУ отклонила в конце июня, был “гораздо лучше”.
Напомним, что речь идет, в частности, о инициированный Рыбалкой законопроект № 8331-1, который в зале поддержали только 184 нардепа. Таким образом, документ провалили.
Эксперты НБУ, к слову, тогда проект закона авторства Рыбалки раскритиковали. Назвали его “попыткой внедрить колосс на глиняных ногах в стабилизированную банковскую систему”.
Отрицательную характеристику документа (№ 8331-1) дали и другие экономисты.
“С точки зрения логики — это абсурд”, — заявил Виктор Борщевский о предложении Рыбалки объединить государственные банки, содержавшимся в законопроекте нардепа.
Также напомним, что это уже далеко не первая законодательная инициатива Рыбалки, которая вызывает недоумение у экспертной среды.
Так, недавно законодатели отказались поддержать законопроект Рыбалки о кредитных союзах. Тогда эксперты отметили, что предложения политика (в случае принятия) могут спровоцировать массовые банкротства и уничтожения около 200 кредитных союзов.
Бессодержательной эксперты считают и законодательную инициативу Рыбаки о криптовалюте.
Аналогично “ненужным” экономисты в свое время окрестили законопроект радикала о ломбардах.