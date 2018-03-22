Нацбанк оновить Комплексну програми розвитку фінсектору до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Національний банк ініціює оновлення Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Про це заявив директор департаменту стратегії та реформування НБУ Михайло Відякін, передає УНН з посиланням на повідомлення Нацбанку.
“Комплексна програма потребує актуалізації з огляду на зміни статусів проектів та умов їх реалізації. Потреба в оновленні виникла за рахунок розширення периметру проектів, оновлення ключових показників їх ефективності та переліку Директив ЄС, перегляду строків виконання деяких заходів тощо. Зміни допоможуть враховувати виклики сьогодення і скоригувати план реалізації проектів”, — зауважив Відякін.
Для оновлення програми створять робочу групу.
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