Нацбанк обновит Комплексную программу развития финсектора до 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Национальный банк инициирует обновление Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года. Об этом заявил директор департамента стратегии и реформирования НБУ Михаил Видякин, передает УНН со ссылкой на сообщение Нацбанка.
“Комплексная программа требует актуализации с учетом изменения статусов проектов и условий их реализации. Потребность в обновлении возникла за счет расширения периметра проектов, обновления ключевых показателей их эффективности и перечня директив ЕС, пересмотра сроков выполнения некоторых мероприятий и тому подобное. Изменения помогут учитывать вызовы и скорректировать план реализации проектов”, - отметил Видякин.
Для обновления программы создадут рабочую группу.
Напомним, Национальный банк усовершенствовал методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину.