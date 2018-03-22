Нацбанк обновит Комплексную программу развития финсектора до 2020 года

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 738 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 9556 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 56338 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70432 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101461 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108870 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116393 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132878 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Нацбанк обновит Комплексную программу развития финсектора до 2020 года

Нацбанк обновит Комплексную программу развития финсектора до 2020 года

Киев  •  УНН

 • 11402 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Национальный банк инициирует обновление Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года. Об этом заявил директор департамента стратегии и реформирования НБУ Михаил Видякин, передает УНН со ссылкой на сообщение Нацбанка.

“Комплексная программа требует актуализации с учетом изменения статусов проектов и условий их реализации. Потребность в обновлении возникла за счет расширения периметра проектов, обновления ключевых показателей их эффективности и перечня директив ЕС, пересмотра сроков выполнения некоторых мероприятий и тому подобное. Изменения помогут учитывать вызовы и скорректировать план реализации проектов”, - отметил Видякин.

Для обновления программы создадут рабочую группу.

Напомним, Национальный банк усовершенствовал методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину.

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