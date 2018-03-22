Нацбанк обновит Комплексную программу развития финсектора до 2020 года

“Комплексная программа требует актуализации с учетом изменения статусов проектов и условий их реализации. Потребность в обновлении возникла за счет расширения периметра проектов, обновления ключевых показателей их эффективности и перечня директив ЕС, пересмотра сроков выполнения некоторых мероприятий и тому подобное. Изменения помогут учитывать вызовы и скорректировать план реализации проектов”, - отметил Видякин.

Для обновления программы создадут рабочую группу.

Напомним, Национальный банк усовершенствовал методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину.