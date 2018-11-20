У НБУ виступили за інтеграцію української банківської системи з європейською
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Українську банківську систему потрібно інтегрувати з європейською. Про це заявив керівник проектів та програм Департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі під час експертної дискусії у Києві, передає кореспондент УНН.
"У нас немає розходжень щодо того, що нашу банківську систему з європейською потрібно інтегрувати, треба давати доступ для іноземців приймати участь тут. Це лише питання технічне - в якому форматі", - сказав він.
За словами Бахтарі, НБУ як регулятор може надати іноземним банкам доступ на український ринок, йде робота над форматом того, як це має виглядати.
"Можу пообіцяти, що те, що стосується режимів рахунків, відкриття рахунків нерезидентів тут – це те, на що ми можемо вплинути, ми максимально спростимо для того, щоб це було зручно. Надання всіх можливих розпоряджень, якщо це не суперечить існуючим законам", - додав Бахтарі.
Як повідомляв УНН, НБУ зняв обмеження на проведення операцій з обміну безготівкової іноземної валюти для фізосіб.