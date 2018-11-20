В НБУ выступили за интеграцию украинской банковской системы с европейской
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украинскую банковскую систему нужно интегрировать с европейской. Об этом заявил руководитель проектов и программ Департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари во время экспертной дискуссии в Киеве, передает корреспондент УНН.
"У нас нет различий относительно того, что нашу банковскую систему с европейской нужно интегрировать, нужно давать доступ для иностранцев принимать участие здесь. Это лишь вопрос технический - в каком формате", - сказал он.
По словам Бахтари, НБУ как регулятор может предоставить иностранным банкам доступ на украинский рынок, идет работа над форматом того, как это должно выглядеть.
"Могу пообещать, что то, что касается режимов счетов, открытия счетов нерезидентов здесь - это то, на что мы можем повлиять, мы максимально упростим для того, чтобы это было удобно. Предоставление всех возможных предписаний, если это не противоречит существующим законам", - добавил Бахтари.
Как сообщал УНН, НБУ снял ограничения на проведение операций по обмену безналичной иностранной валюты для физлиц.