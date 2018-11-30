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Україна ризикує втратити риболовецький флот

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. На Азовське море припадає 37,5 тис. тонн або 47% усього вилову водних біоресурсів в Україні. Подальша ескалація напруженості у регіоні може призвести до втрати Азовського риболовецького флоту України. Про це заявила керівник Асоціації рибопромислових підприємств Азовського моря Марія Ганчева, передає УНН.

Україна ризикує втратити риболовецький флот

“Зупинка або скорочення рибного промислу в Азовському морі загрожують втратою не тільки флоту, а й кваліфікованих фахівців галузі. Зменшення зони вилову може призвести до скорочення числа робочих місць у риболовецьких компаніях, і відповідно — до ще більшого економічного занепаду Приазовського регіону”, — говорить керівник Асоціації рибопромислових підприємств Азовського моря Марія Ганчева.

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За даними Асоціації рибалок України, на Азовському морі працює 45 рибопромислових суден. 40 одиниць з них — це середньотоннажні судна. На них працює 400 осіб екіпажів.

“Україна ризикує втратити Азовський риболовецький флот. Він досить зношений, і при тривалому простої, може виявитися, що не буде підлягати відновленню. У промислі здебільшого задіяні кораблі, випущені в 60-70 рр. минулого століття, найновіші — 2000-2002 років випуску. Вартість одного судна складає приблизно 1 мільйон доларів”, — заявив засновник Громадського союзу “Асоціація рибопромислових підприємств” Андрій Чуклін.

Також у Асоціації рибалок України закликали створити Штаб з ведення промислу на Азовському морі із представників Держрибагентства, МЗС, прикордонників та фахівців, „Гарячу Лінію“ для рибалок у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії, уточнити Держстратегію розвитку рибного промислу в Азовському морі.

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Азовське море має велике значення для вітчизняного рибного промислу. У 2017 році в водоймах України було виловлено майже 81,9 тис. т риби. На частку Азовського і Чорного морів припали 42,7 тис. т вилову водних біоресурсів, або 52% від загального обсягу вилову. Причому 37,5 тис. т виловили саме в Азовському морі.

Вилов риби в Азовському морі забезпечує 47% всього українського рибного промислу. На даний момент він регулюється договором між урядами України і РФ про співпрацю в галузі рибного господарства та угодою між Держкомітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом РФ з питань рибальства в Азовському морі.

Квоти на вилов риби в Азовському морі розподіляються між Україною і РФ протоколом засідання Українсько-Російської комісії з питань рибальства в Азовському морі. 24-26 жовтня 2017 року, між двома країнами був підписаний черговий протокол з рибальства на 2018 рік. Згідно з документом, загальний ліміт вилову риби для двох держав склав: хамси азовської 55 тис. т, тюльки — 70 тис. т, азовського бичка — 25,2 тис. т. Понад 60% із загального ліміту по квоті у 2018 році належало Україні.

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Нагадаємо, 23 жовтня 2018 року у Києві проходило засідання Українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі. Його було зірвано.

З 14 вересня 1993 року діяла угода між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі.

29 листопада Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна планує найближчим часом розірвати в односторонньому порядку близько 40 угод із Росією.

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25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У ніч на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан. 26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан у 10 областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

28 листопада було оприлюднено указ про воєнний стан. Він починає діяти із 14:00 26 листопада упродовж 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року.

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Раніше УНН писав про ризики, які викличе введення воєнного стану в Україні. Надзвичайний режим матиме наслідки для рибної промисловості, аграрного експорту і ринку міжнародних перевезень.

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