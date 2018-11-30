Україна ризикує втратити риболовецький флот

“Зупинка або скорочення рибного промислу в Азовському морі загрожують втратою не тільки флоту, а й кваліфікованих фахівців галузі. Зменшення зони вилову може призвести до скорочення числа робочих місць у риболовецьких компаніях, і відповідно — до ще більшого економічного занепаду Приазовського регіону”, — говорить керівник Асоціації рибопромислових підприємств Азовського моря Марія Ганчева.

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За даними Асоціації рибалок України, на Азовському морі працює 45 рибопромислових суден. 40 одиниць з них — це середньотоннажні судна. На них працює 400 осіб екіпажів.

“Україна ризикує втратити Азовський риболовецький флот. Він досить зношений, і при тривалому простої, може виявитися, що не буде підлягати відновленню. У промислі здебільшого задіяні кораблі, випущені в 60-70 рр. минулого століття, найновіші — 2000-2002 років випуску. Вартість одного судна складає приблизно 1 мільйон доларів”, — заявив засновник Громадського союзу “Асоціація рибопромислових підприємств” Андрій Чуклін.

Також у Асоціації рибалок України закликали створити Штаб з ведення промислу на Азовському морі із представників Держрибагентства, МЗС, прикордонників та фахівців, „Гарячу Лінію“ для рибалок у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії, уточнити Держстратегію розвитку рибного промислу в Азовському морі.

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Азовське море має велике значення для вітчизняного рибного промислу. У 2017 році в водоймах України було виловлено майже 81,9 тис. т риби. На частку Азовського і Чорного морів припали 42,7 тис. т вилову водних біоресурсів, або 52% від загального обсягу вилову. Причому 37,5 тис. т виловили саме в Азовському морі.

Вилов риби в Азовському морі забезпечує 47% всього українського рибного промислу. На даний момент він регулюється договором між урядами України і РФ про співпрацю в галузі рибного господарства та угодою між Держкомітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом РФ з питань рибальства в Азовському морі.

Квоти на вилов риби в Азовському морі розподіляються між Україною і РФ протоколом засідання Українсько-Російської комісії з питань рибальства в Азовському морі. 24-26 жовтня 2017 року, між двома країнами був підписаний черговий протокол з рибальства на 2018 рік. Згідно з документом, загальний ліміт вилову риби для двох держав склав: хамси азовської 55 тис. т, тюльки — 70 тис. т, азовського бичка — 25,2 тис. т. Понад 60% із загального ліміту по квоті у 2018 році належало Україні.

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Нагадаємо, 23 жовтня 2018 року у Києві проходило засідання Українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі. Його було зірвано.

З 14 вересня 1993 року діяла угода між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі.

29 листопада Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна планує найближчим часом розірвати в односторонньому порядку близько 40 угод із Росією.

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25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У ніч на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан. 26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан у 10 областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

28 листопада було оприлюднено указ про воєнний стан. Він починає діяти із 14:00 26 листопада упродовж 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року.

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Раніше УНН писав про ризики, які викличе введення воєнного стану в Україні. Надзвичайний режим матиме наслідки для рибної промисловості, аграрного експорту і ринку міжнародних перевезень.