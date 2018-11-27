Міжнародні перевезення подорожчають через воєнний стан

“По темі, яка всіх хвилює. Ми проаналізували можливі ризики, які несе для аграрної галузі ескалація конфлікту в Азовському морі та зумовлений нею режим ВС в 10 областях. Серед ризиків — зростання ціни фрахту. Можливе, але в незначному обсязі, і точно не в короткостроковій перспективі, оскільки судна фрахтуються із великим часовим лагом. Сподіваймося, що через місяць фактор воєнного стану уже не буде актуальним”, — написав Мартинюк.

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Крім того, воєнний стан позначиться на страховій стороні ринку фрахту.

"Зростання страхових премій. Аргументи ті самі, що й пунктом вище. Страхові компанії найімовірніше закладуть додаткові ризики при страхуванні операцій в портах Азовського моря", - зазначив Мартинюк.

Нагадаємо, воєнний стан збільшить ризики для аграрних експортерів. Також надзвичайний режим матиме наслідки для рибної промисловості. Ризики від ескалація конфлікту в Азовському морі, яке забезпечує найбільшу частину вилову, поки що не прораховуються.

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Нагадаємо, воєнний стан починає діяти із 14:00 26 листопада на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року.