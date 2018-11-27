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Воєнний стан збільшить ризики для аграрних експортерів

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У зв'язку із введенням воєнного стану обсяги перевалки через порти Бердянськ та Маріуполь можуть бути вимушено скорочені. Про це повідомив в.о. міністра аграрної політики і продовольства України Максим Мартинюк на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Серед ризиків ключовий — повторення агресивних дій в Керченській протоці. У зв’язку із напруженою ситуацією в Приазов’ї та непередбачуваними діями РФ, обсяги перевалки через порти Бердянськ та Маріуполь можуть бути вимушено скорочені, а потоки перенаправлені в порти Одеси. Ступінь впливу: середній”, — написав Мартинюк.

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Він нагадав, що у 2017 році через порти Азова було експортовано біля 5% від загального експорту зерна. Разом з тим, за його словами, час сезонних пікових навантажень на стратегічні об’єкти транспортної інфраструктури минув.

“Це багато, але період надвисокої місячної інтенсивності експорту в цьому сезоні ми уже проходимо, тож навіть враховуючи певні нюанси роботи „Укрзалізниці“, великих проблем від можливої концентрації експортних потоків ми не очікуємо. Місяць тому було б набагато складніше”, — зазначив в.о. міністра аграрної політики і продовольства.

Також, за словами Мартинюка, існують загальнотранспортні ризики.

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“Режим ВС охоплює всі портові області і може позначитися на роботі експортної інфраструктури (це лише припущення, оскільки зараз робота йде безперебійно). Крім того, з’являється фактор непереборного впливу — „військова потреба“, якій буде підкорюватись транспорт, зокрема пріоритет у постачанні вагонів, подачі тяги тощо буде у військових вантажів. Ступінь впливу: залежатиме від злагодженої роботи транспортної інфраструктури”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на час дії воєнного стану Мінінфраструктури ввело особливий режим роботи залізничного транспорту.

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Нагадаємо, 25 листопада прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України. Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.

26 листопада Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” № 390/2018.

Воєнний стан починає діяти із 14:00 26 листопада на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. Його запроваджують у 10 областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

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У свою чергу, МЕРТ, Мінсоцполітики, Міносвіти“Укртрансгаз” запевнили, що воєнний стан жодним чином не відобразиться на їх роботі.

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