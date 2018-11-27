Мінекономрозвитку зробило заяву щодо введення воєнного стану

“Укази Президента України „Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні“ та „Про введення воєнного стану в Україні“ наразі не накладають обмежень на економічну діяльність на всій території України”, - йдеться у повідомленні.

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Суб’єкти господарювання та громадяни можуть здійснювати економічні операції в звичайному режимі.

Мінекономрозвитку буде оперативно повідомляти про будь-які зміни в режимі здійснення економічної та зовнішньоекономічної діяльності.

Воєнний стан починає діяти із 14:00 26 листопада 2018 року на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року.

Як повідомляв УНН, 26 листопада Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” №390/2018. Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів.

Воєнний стан, як передбачається, буде запроваджено у 10 областях, але лише в разі сухопутної воєнної операції регулярних військ Російської Федерації, а також внутрішні води Азово-Керченської акваторії. Це такі регіони:

Вінницька,

Донецька,

Луганська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Харківська,

Чернігівська,

Херсонська,

Запорізька.

Нагадаємо, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що МВФ не має юридичних обмежень щодо продовження співпраці з Україною під час введення воєнного стану.

Укази Президента України "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні" та “Про введення воєнного стану в Україні” наразі не накладають обмежень на економічну діяльність на всій території України. pic.twitter.com/6SXGE5UdEd